Sabato 31 agosto nel Centro Congressi “L’Anfora” di Tramatza, si terrà l’Assemblea ordinaria elettiva del Comitato regionale Sardegna della LND. L’assemblea, convocata ai sensi del regolamento della LND e delle norme procedurali specifiche, vedrà la partecipazione di rappresentanti delle società sportive, dirigenti e membri del consiglio regionale.

I lavori inizieranno alle ore 9,30 in prima convocazione, e alle 10,30 in seconda e ultima convocazione.

Uno dei momenti più importanti sarà l’elezione del presidente del Comitato Regionale Sardegna. Da eleggere anche anche i sette componenti del Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, i Delegati assembleari, oltre ai responsabili regionali del Calcio femminile e del Calcio a cinque.

Tra gli argomenti di maggiore interesse spiccano l’esame e la discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione del Comitato Regionale Sardegna relativa all’ultimo quadriennio, che fornirà un quadro chiaro delle attività svolte e delle sfide affrontate negli ultimi quattro anni.

L’assemblea avrà inoltre il compito di designare i candidati alle cariche nazionali della LND, come il presidente della Lega nazionale dilettanti, il vice presidente vicario e il vice presidente per l’Area centro. Queste designazioni saranno cruciali per rappresentare adeguatamente la Sardegna a livello nazionale e influenzare le politiche della Lega in ambito dilettantistico.

