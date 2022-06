Quarta vittoria, l’ultima è quella decisiva. Nell’ultima giornata dell’Eurohockey Team Challenge I a Copenaghen la Ferrini ha battuto 3-2 i turchi del Gaziantep Polisgucu. L’en plein europeo della Ferrini vale la promozione all’Eurohockey Trophy II, la seconda divisione europea.

La vittoria sofferta. E proprio nell’ultima partita la Ferrini ha dimostrato di saper soffrire, di credere sino in fondo nella vittoria. A tre minuti dalla fine il Gaziantep vinceva 2-1, risultato che avrebbe vanificato le tre sonanti vittorie messe in fila da venerdì negli impianti di Valby Idraetspark. E in quei tre minuti è emersa tutta la forza della formazione cagliaritana che ha capovolto un risultato che sembrava segnato. Avvio di partita contratto, i turchi guadagnano tre corti senza esito nella prima frazione, nella seconda passano con il bomber Ali Ozkilic, al 26’. La Ferrini va immediatamente alla ricerca del pari che trova un attimo prima del riposo con un corto di Edris. Ma Ozkilic è ancora in agguato, al 41’ riporta la sua squadra in vantaggio.

La rimonta. Lentamente si avvicina la fine della partita, i cagliaritani battono un corto, ma non passa. Altro corto a tre minuti dalla fine. Stavolta non ci sono varianti e schemi di sorta, ci pensa lo specialista “El Chapa” Ojeda, per il portiere turco non c’è scampo. E in quegli ultimi centottanta secondi la Ferrini ne ha di più, il Gaziantep è sulle gambe e spera nella lotteria degli shoot out. Ma Rodriguez, all’ultimo minuto non perdona. Vittoria, promozione, festa. Leo Ojeda è il secondo cannoniere dopo l’irlandese Nelson ed ha ricevuto il premio quale miglior giocatore del torneo. Sorrentino ha subito le prime reti della sua esperienza danese, ma è il portiere meno battuto insieme all’irlandese Milliken.

Pronti per i playoff scudetto. Domani il rientro a Cagliari, ma non ci sarà tempo per festeggiare l’en plein al debutto europeo. Incombono i playoff scudetto, sabato e domenica a Bra. La Ferrini, prima classificata nel girone B della serie A1, incontrerà in semifinale il Bra, seconda nel girone A. Sarà la rivincita della finale scudetto della scorsa stagione.

