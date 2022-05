I playoff della C Silver di basket hanno già dato i primi verdetti. Dopo garadue, tre quarti di finale su quattro hanno già decretato quali squadre approderanno in semifinale, mentre per conoscere il nome dell’ultima a passare il turno occorrerà aspettare sabato sera.

La Ferrini Delogu Legnami, dopo essersi imposta a Quartu 91-63, ieri ha completato l’opera in casa del Buk Uri, sconfitto 76-88 da Graviano e compagni. I giallorossi hanno chiuso il primo quarto avanti 23-18, poi la squadra di coach Sassaro ha messo la freccia e, nonostante i 30 punti di Spanu e i 19 di Spissu, i quartesi hanno chiuso la pratica affidandosi ai centri di Pedrazzini (22), Putignano (24) e Graviano (17).

Stesso discorso per l’Esperia, che a Cagliari si era portata sull’1-0 nella serie battendo il Cus Sassari 69-47 e ieri, in trasferta nel capoluogo turritano, ha conquistato il passaggio del turno vincendo 58-74. Procede a passo spedito anche il cammino del Sant’Orsola, che a Sassari aveva sconfitto Il Veliero Calasetta per 85-70 e ieri, sul campo dei tabarchini, ha siglato un 76-91 che vale la semifinale. Un’impresa, quella compiuta dai turritani, arrivati nel Sud Sardegna con soli 7 giocatori. Dopo aver indirizzato la gara a proprio favore con un parziale di 18-35 nel primo quarto, e aver poi subito il ritorno dei padroni di casa nei due seguenti (27-13 e 20-15), i sassaresi del Tavoni hanno trovato l’abbrivio nell’ultima frazione, chiusa con un parziale di 11-28 che ha decretato il successo arancionero. Nel Calasetta in doppia Barreiro (14), Pipiciello (23) e Zucca (11), nel Sant’Orsola, Cordedda (22), Antonio Piras (20), Basoli (18) e Casula (12).

Resta aperto, come detto, l’ultimo quarto di finale. In gara1 la Sef Torres aveva avuto la meglio tra le mura amiche, dove si era imposta sull’Antonianum per 82-76. Ieri i quartesi hanno ribaltato la situazione, vincendo con un netto 75-48 davanti al proprio pubblico.

Dopo un primo quarto equilibrato (19-19), i padroni di casa hanno allungato il passo prima dell’intervallo (24-10) e hanno ritoccato il gap nella terza (11-4) e nella quarta frazione (21-15). Decisivi Jordan (13), Daniele Locci (21) e Pau (13), mentre la solida difesa ha consentito solo al turritano Sanna di andare in doppia cifra (11). Quale sarà la squadra a passare il turno si saprà solo al termine di gara3, in programma alle 18 di sabato a Ploaghe.

© Riproduzione riservata