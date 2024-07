Dopo aver ricominciato dalle conferme, in primis quella dell'allenatore Sebastiano Pinna, la Ferrini ha definito i primi acquisti per la nuova stagione in Eccellenza, la decima consecutiva.

La società ha chiuso per gli arrivi dei difensori Fabio Fredrich e Alessandro Mancusi, nell'ultimo anno rispettivamente al Barisardo e al Villasimius, del centrocampista Gabriele Dore, proveniente dal Carbonia, e dell'attaccante Roberto Piroddi ex Sant'Elena. I quattro vanno a dare man forte a un organico che, rispetto alla squadra che tre mesi fa ha raggiunto i playoff, non avrà più il difensore Luca Mudu, fuori all'estero per motivi di studio, i centrocampisti Marco Aresu e Alberto Usai colonne degli ultimi anni e l'attaccante Alessio Figos.

Alcuni dei confermati sono il capitano Alessandro Bonu, difensore, e il suo vice Gianluca Podda, attaccante, così come il portiere Marco Manis e i centrocampisti Mirco Carboni e Sandro Scioni. La dirigenza proseguirà col completamento dell'organico, che sarà integrato anche dai ragazzi della Juniores campione regionale, consapevole della difficoltà del nuovo campionato al quale prenderanno parte diverse piazze di livello che si stanno rinforzando in maniera notevole.

