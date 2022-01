Dalla sua ha non solo la giovane età ma anche un talento notevole che nel 2021 si è presentato in tutta la sua autenticità: Stefano Ferreri, olbiese di 17 anni, è una delle speranze più importanti del mezzofondo sardo. Un settore dove le potenzialità non mancano e per cui si sta lavorando affinché riesca ad affermarsi anche superate le categorie giovanili.

Ferreri, campione sardo Assoluto nel doppio giro di pista, è allenato da quando è primo anno Cadetto da Gianni Mei, tecnico di grande esperienza, e corre cinque volte alla settimana in compagnia di Salvatore e Francesco, figli di Gianni con cui è legato da un rapporto di profonda amicizia. La sua corsa è elegante, mai scomposta, frutto di una reattività dei piedi notevole, che gli consentono di tenere alti rimi senza mai perdere dinamicità. Il suo personale sugli 800 metri di 1’53’’58 è risultato uno dei migliori a livello nazionale tra gli Under 18, ottenuto con personalità e la giusta dose di sfrontatezza, tipica di chi vive l’atletica con genuinità senza perdersi in tatticismi e vacui proclami. Ma il giovane olbiese si contraddistingue anche per la sua completezza: ha, infatti, un interessante 51’’26 sui 400, dimostrazione di una velocità di base fondamentale per gli sprint finali nelle prove di mezzofondo veloce, e un bel 4’06’’28 sui 1500 distanza in cui potrebbe ritagliarsi – soprattutto in ottica futura – un ruolo da protagonista grazie a una volata efficace e a una buona resistenza di cui è dotato.

Il 2022 è appena cominciato e gli obiettivi non mancano. “Stefano esordirà domenica nella seconda prova del Festival del Cross a Buddusò, sarà la sua prima gara tra gli Juniores’’, spiega il tecnico Gianni Mei. “Le campestri sono importantissime per costruire una solida base aerobica e ne faremo almeno un paio’’. In ottica pista invece? “L’obiettivo principale sono gli 800 ma non mancheranno le uscite sui 400 che faremo per migliorare la base di velocità, inoltre non tralasceremo i 1500 che disputeremo soprattutto a metà stagione’’, conclude Mei. ''Stefano è un ragazzo dalle grandi capacità, deve crescere con pazienza, elemento fondamentale per la maturazione di un atleta’’.

