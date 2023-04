Gianmarco Ferrari si qualifica per la semifinale nell'Itf Santa Margherita di Pula. Il 22enne, accreditato della sesta testa di serie, è l'unico italiano ancora in lizza in singolare, grazie al successo per 6-0, 6-3 sulla wild card Pietro Pampanin.

Domani affronterà il francese Timo Legout (numero 8 del torneo), che ha eliminato 6-1, 7-5 Fabrizio Andaloro. Nella parte alta del tabellone, la sfida è tra il numero 1 del tabellone, il polacco Daniel Michalski (6-4, 6-2 sul numero 5 Francesco Forti) e il numero 7, il portoghese Goncalo Oliveira (6-1, 7-5 sul transalpino Mathys Erhard, numero 4).

Nel tabellone femminile, negli ottavi di finale finisce il cammino italiano. La qualificata Angelica Moratelli, opposta alla numero 1 del seeding, l'olandese Arantxa Rus, si è ritirata quando era già in svantaggio 6-3, 3-1; la wild card Georgia Pedone ha perso 7-6(4) 6-4 contro l'ellenica Valentini Grammatikopoulou, numero 2 del tabellone. Bene Miriam Bianca Bulgaru.

La romena, tesserata per la Torres e numero 8 del torneo, ha battuto con un doppio 7-5 la spagnola Carlota Martinez Cirez e oggi sfida nei quarti la tedesca Katharina Hobgarski.

