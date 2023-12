La Fermassenti di San Giovanni Suergiu e l'Isola Sant'Antioco si sono aggiudicate la sessantesima edizione della Coppa Santa Barbara di calcio per categoria allievi. Due le finali istituite quest'anno dalla FIGC, una riservata alla categoria delle squadre che giocano i campionati regionali e una nei campionati provinciali.

Per i campionati regionali la Fermassenti ha superato quattro a tre all'ultimo minuto dei tempi supplementari l'Iglesias con una rete di Daniele Cosa. La Fermassenti non vinceva la coppa Santa Barbara da tanti anni. Nella finale invece provinciale l'Isola Sant'Antioco ha sconfitto per 4 a 0 l'Astra di Carbonia.

