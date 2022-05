Da oggi a domenica in Sicilia si correrà la Targa Florio, valida per il Campionato Assoluto Rally Sparco e per l’Italiano Auto Storiche (6-7 maggio), categoria in cui si presenteranno al via il pilota algherese Sergio Farris e il navigatore gallurese Giuseppe Pirisinu (Autoservice Sport). Dopo il 4º posto assoluto al Rally Costa Smeralda, l’equipaggio sardo in gara sulla Porsche 911 Sc si misurerà, a Palermo, con una sessantina di concorrenti. Il programma prevede 479,31 km totali, di cui 108,92 cronometrati per un totale di 10 prove speciali.

Toscana. Quello siciliano, tuttavia, non sarà l’unico Rally a vedere al via piloti sardi. Al 37º Valdinievole e Montalbano, in provincia di Pistoia, sarà folto il gruppo dei portacolori, a partire dai campioni regionali Marino Gessa e Salvatore Pusceddu, che su Renaul Clio rappresenteranno il Sardegna Racing Team, come Francesco Fois e Alberto Sirigu (Mini Cooper Racing Start), Vincenzo Roma ed Ernesto Marini (Renault Clio), Antonio Bucciarelli e Riccardo Silvaggi (Renault Clio)e il navigatore Michael Salotti, che leggerà le note a Franco Canalis dell’Autoservice Sport (Renault Clio). Presenti anche i gialloblù Roberto Cocco e Filippo Alicervi (Renault Clio), i portacolori della Porto Cervo Racing Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, e Franco Catgiu con Stefano Achenza (Citroën C2). La gara, che prevede due speciali da ripetere tre volte per un totale di 128 km di cui 35 crono, si correrà interamente nella giornata di domenica, con ricognizioni e shakedown previsti invece per sabato.

In Spagna. Di scena, invece, il navigatore dell’Autoservice Sport Francesco Fresu, impegnato alle note di Paolo Diana al Rallye Festival Hoznayo.

© Riproduzione riservata