Dopo aver preso parte al Costa Smeralda e al Targa Florio, conclusi entrambi con un pregevole 4º posto assoluto, l’equipaggio formato dal pilota algherese dell’Autoservice Sport, Sergio Farris, e il navigatore di Luras nonché fiduciario regionale Aci Sport, Giuseppe Pirisinu, sarà a Biella al via dell’11º Rally Lana Storico a bordo della Porsche 911 Rs del Team Guagliardo. La gara è valida come 5ª prova del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, in cui, con sole due partecipazioni su 4 appuntamenti, i sardi sono ottavi nella generale, secondi nel 4º raggruppamento e primi di classe J/1 Oltre 1600.

Il Rally Lana si disputerà interamente nella giornata di sabato e prevede 4 speciali da ripetere due volte, per un totale di 107 km cronometrati. “Continuiamo la nostra avventura nel CIRAS con alcune gare, anche in base agli impegni di lavoro e al supporto fondamentale degli sponsor” ha spiegato Giuseppe Pirisinu. “ Per noi sarà sicuramente una gara impegnativa e difficile, visti anche i 107 chilometri cronometrati ed i 178 concorrenti complessivi iscritti Andiamo al Lana Storico con l'idea di fare bene e continuare a crescere chilometro dopo chilometro”.

“Ci presentiamo al via sempre in punta di piedi, ma vogliamo avvicinarci il più possibile alle prime posizioni e trovare un feeling sempre maggiore con la macchina per portarla al limite”, ha aggiunto Sergio Farris.

Cronoscalata. Il cagliaritano del Racing Experience Team, Sergio Perasso, al volante della sua Paganucci 3000 con motore Alfa Romeo, rappresenterà la Sardegna alla 34ª Bologna-Raticosa, Cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità in Salita Auto Storiche.

Pista. Nella giornata di domenica, Omar Magliona sarà impegnato a Misano nelle due gare (9.40 e 17.15) Master Tricolore Prototipi a bordo della Norma N20 Fc con cui ha dominato a Vallelunga in occasione della prima prova della serie.

