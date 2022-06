Tre protagonisti in primo piano, con le loro vittorie sia in singolare, sia in doppio, nelle rispettive categorie: il britannico Ben Bartram nel maschile (6-3, 6-3 al tedesco Anthony Dittmar nella finale del singolare; vittoria in coppia con il giapponese Shogo Takano per il forfait dei tedeschi Dittmar e Christoph Wilke); l'olandese Lizzy De Greef (6-4, 6-0 alla tedesca Britta Wend e, in coppia con la connazionale Jinte Bos, 6-2, 6-2 al doppio composto dalla Wend e dall'israeliana Maayan Zikri); lo svedese Anders Hard (7-5, 6-0 alla giapponese Mika Ishikawa e, in coppia con l'asiatica, 6-3, 6-2 su Alberto Corradi e Alberto Saja).

Al via oggi, sugli stessi campi in green set, il Riviera del Corallo Open Futures.

© Riproduzione riservata