Quattro squadre all’atto conclusivo del torneo, una sola va avanti. È l’Alghero, la formazione risultata più meritevole al termine della fase regionale del Fair Play Élite Under 13 organizzata da SGS Sardegna e andato in scena sabato scorso al Centro federale territoriale “Tino Carta” di Oristano.

I catalani, che si sono confrontati con i pari età di Cagliari Calcio, Pirri e San Paolo Sassari, ora rappresenteranno la Sardegna al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per tentare di ripetere l’exploit del 2023, quando si laurearono campioni d’Italia della categoria Esordienti.

«La soddisfazione è tanta», il commento di Massimo Malfitano, responsabile tecnico dell’Alghero, «la strada fatta è stata tanta dal 2008, quando nacque questa scuola calcio. Col lavoro e la predisposizione al continuo miglioramento, nel corso degli anni, il campo di Maria Pia è divenuto un centro di formazione Cagliari Calcio ed un polo di riferimento per il Centro e Nord Sardegna. I risultati sportivi a livello federale son arrivati con le partecipazioni alla Festa Nazionale Grassroots di Coverciano e al Fair Play Élite Under 13 di Tirrenia. Ringrazio i dirigenti che accompagnano la linea tecnica insieme alle famiglie: figure cardini con le quali cooperiano in maniera attiva, insieme al nostro psicologo e al nutrizionista, per educare l’atleta sotto ogni aspetto».

Per Lorenzo Cagli, coordinatore federale SGS Sardegna, «la manifestazione è stata un successo, erano presenti circa cento bambini. Ringraziamo società, genitori ed atleti per la disponibilità. Il presidente Gianni Cadoni, il Comitato regionale LND, per il supporto e lo staff del Settore Giovanile e Scolastico della Sardegna»

