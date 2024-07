Cagliari rimane il centro del padel internazionale, con gli Europei in programma al Tennis Club dalle 9 di domani mattina sino alle finali di sabato.

Ieri si è chiuso il FIP Platinum Sardegna, che nel tabellone femminile ha visto il trionfo dell'italiana Carolina Orsi (ora pronta a giocare con la Nazionale), domani prende il via l'edizione da record con i numeri più alti di sempre: 51 nazioni registrate (hanno dovuto giocare le qualificazioni in Norvegia, per scalare a 16 nel tabellone femminile e altrettante nel maschile), delegazioni che portano a Cagliari oltre 300 fra atleti e tecnici.

«Siamo molto felici di essere qui», il saluto del presidente FIP Luigi Carraro nella cerimonia inaugurale di stasera. «Ringrazio la Regione Sardegna per il supporto nell'organizzazione di questo evento, così come il Tennis Club Cagliari per questo impianto strepitoso: non è la prima volta che veniamo qui, ma questa è la manifestazione più grande mai ospitata in Italia e un'edizione da record. Ringrazio anche il Governo italiano e la FITP, che hanno permesso l'organizzazione dell'evento».

Il torneo. Si gioca su otto campi, con biglietti in vendita da domani e ingresso gratuito per i tesserati FITP. I primi tre giorni dei FIP European Padel Championships sono dedicati alla fase a gironi, da giovedì fase a eliminazione diretta con finali sabato per tutte le posizioni. Il sorteggio di stasera, che ha seguito la cerimonia inaugurale, ha definito i vari gironi degli Europei. Per il femminile Gruppo A Spagna, Danimarca, Lituania e Svizzera, Gruppo B Francia, Belgio, Polonia e Portogallo, Gruppo C Italia, Germania, Finlandia e Ungheria, Gruppo D Svezia, Olanda, Gran Bretagna ed Estonia. Nel maschile Gruppo A Spagna, Germania, Monaco e Croazia, Gruppo B Italia, Gran Bretagna, Ungheria e Svizzera, Gruppo C Francia, Polonia, Olanda e Austria, Gruppo D Svezia, Belgio, Danimarca e Portogallo. Come convocati l'Italia, guidata dalla direttrice tecnica Marcela Ferrari, ha nel maschile Michele Bruno (il portabandiera alla cerimonia inaugurale), Marco Cassetta, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Facundo Domínguez, Giulio Graziotti, Aris Patiniotis e Riccardo Sinicropi; nel femminile Carlotta Casali, Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Martina Parmigiani, Emily Stellato, Giulia Sussarello e Lorena Vano. E gli Azzurri proveranno a mettere in difficoltà la Spagna, favorita su entrambi i tabelloni.

