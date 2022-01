In Europa nessuno ferma il Quattro Mori. Nella partita di andata della Europe Cup di tennistavolo femminile, la squadra cagliaritana ha vinto in Ungheria, superando per 3-1 il Budaorsi Sport Club, mettendo così le mani sulle semifinali. Una partita esemplare quella di sabato sera, quando prima Dragovic poi Plaian hanno annullato la numero uno avversaria, Georgina Pota, numero 53 del mondo.

E’ proprio Dragovic che indirizza la partita con un netto 3-1 nel primo match, contro Pota, dopo aver peso il primo set. Non c’è storia nell’incontro successivo, quando Plaian travolge Helga Dari. Le ungheresi si rianimano con la netta vittoria dell’esperta Fazekas su Ferciug. L’ultima partita, tra Plaian e Pota è da batticuore. La rumena del Quattro Mori è avanti 2-0, la fuoriclasse ungherese rimonta e si va al quinto set, che in campo internazionale si chiude al sesto punto senza vantaggi. Match point per Pota, che avrebbe allungato la partita, annullato da Plaian. Sul 5-5 si va al punto decisivo, definito in modo macabro “sudden death” (morte improvvisa). Lo mette a segno Plaian, che chiude tra gli applausi. Appuntamento mercoledì alle 18,30 al Palatennistavolo per il ritorno.

Campionati di serie A1. Nel torneo maschile la Marcozzi ha vinto a Reggio Emilia per 4-1. Sono state decisive le doppiette di Campos e Amato. Parte il cubano vittorioso, in tre set, su Seretti, Giovannetti perde in tre set con Puppo. Sull’1-1 fine delle distrazioni, nelle successive tre partite Reggio Emilia raccoglie appena un set. Prima Amato su Pinto, poi Campos su Puppo, infine Amato non senza fatica su Seretti.

Il Norbello ha perso in casa con il Castelgoffredo 4-1. Partono male Vellucci e l’esordiente portoghese Mendes, la riapre Diogo Carvalho, 3-0 a Baciocchi, ma prima Vellucci poi lo stesso Diogo Carvalho perdono con Bressan e Yefimov. Con lo stesso punteggio è stato battuto il Norbello dal Castelgoffredo, in serie A1 femminile. Kukulkova e Nagy hanno potuto ben poco contro la rumena Szocs, numero 23 del mondo, altrettanto Eleonora Trudu contro Gaia Monfardini, numero uno d’Italia. Applausi per Kukulkova, che ha battuto in quattro set proprio Monfardini.

