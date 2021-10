Sassari resta sui blocchi di partenza e col -21 del primo quarto compromette la partita. In Svizzera si impone agevolmente il Friburgo che vince 100-81. Difficile capire se sia stata l'emozione della prima partita nella fase a gironi della Eurocup femminile, o se veramente ci sia tutta questa differenza tecnica. Certo è che dal secondo quarto in poi le due squadre hanno giocato alla pari, ma ormai la frittata era fatta. Da segnalare la doppia doppia dell'americana Shepard: 28 punti e 14 rimbalzi.

Inizio choc nel primo quarto: il Friburgo ha un'intensità doppia e al 9' Sassari è già a -21: 30-9. Soltanto la lunga americana Shepard se la gioca alla pari.

Nella seconda frazione la squadra di Restivo reagisce e risale sino a -12 con una tripla di Lucas, in serata comunque disastrosa al tiro: 2/14 al riposo. La formidabile Giraud segna 6 punti di fila (arriva a 21 a metà gara) e fa riprendere il largo alle svizzere. Al riposo è 53-35, nonostante la buona prova di Shepard che ha già 14 punti e 8 rimbalzi, coadiuvata da Arioli, 7 punti.

Al rientro in campo Lucas ha scaldato la mano e le italiane sono più presenti in attacco, ma anche Krosely segna da tre e poi in contropiede e dalla lunetta ritocca il massimo vantaggio: 63-40 al 25'.

Sassari prova a risalire un'ultima volta con tre liberi di Orazzo e una bomba di Lucas (83-69 al 32') a l'esterna Giroud e la lunga Fogg ridanno consistenza al vantaggio.

Friburgo: Kroselj 21, Fora 8, Zali 5, Gull ne, Devos 8, Giroud 31, Jacquot 1, Dihigo-Bravo 4, Sollberger ne, Stoianov ne, Fogg 22. All. Gaspoz.

Sassari: Orazzo 10, Dell'Olio, Moroni 2, Arioli 10, Patanè, Mitreva 2, Shepard 28, Lucas 20, Pertile 9, Fara ne. All. Restivo.

