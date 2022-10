Un debutto travolgente davanti al proprio pubblico - tribuna gremita - regala all’Esperia Olimpia il primo successo nel girone A della serie C Gold, arrivato con un netto 98-77 a spese della Stella Azzurra Viterbo. La sconfitta all’ultimo secondo incassata a Ciampino otto giorni fa è solo un ricordo, la seconda giornata di campionato dà ai combattivi ragazzi di coach Manca la prima meritata soddisfazione.

La gara. Partenza equilibrata, coi cagliaritani che giocano con intensità, tentano subito il primo strappo (17-12 al 5’) e chiudono la frazione avanti 27-24. Il gap aumenta nel secondo quarto, coi granata a riposo sul 53-45 ma permettono ai viterbesi, sempre pericolosi dall’arco, in particolare con Pebole e Martino, di rientrare a inizio ripresa. La Stella Azzurra passa anche in vantaggio per un attimo (59-60 al 25’), ma la reazione degli esperini è immediata: i cagliaritani rimettono la testa avanti (73-68 al 30’) e dilagano nell’ultimo quarto, in cui riducono al minimo ogni rischio. Già in forma gli argentini Garello (27 punti) e Perez, una garanzia i veterani Villani (18), Ganga, Picciau (16), Fois (11), Sanna (6).

Il commento. Siamo stati bravi. Mi aspettavo questo atteggiamento da parte della mia squadra, so cosa possiamo dare, di volta in volta bisogna vedere se basta perché questo dipende anche dagli avversari. Gli argentini hanno saputo inserirsi con pazienza nel nostro gioco e sono contento che i senior e i ragazzi che c’erano anche gli anni scorsi possano dimostrare di poter giocare anche in questa categoria, con testa e determinazione: questo è un po’ il mio pallino, io ci credo”, commenta entusiasta coach Federico Manca. “Cosa avrei cambiato? Magari l’inizio del terzo quarto, ma è servito a dimostrare che sappiamo reagire di fronte alle difficoltà”.

C Silver. Nel posticipo della terza giornata di C Silver, l'Antonianum Quartu con la Manitech Elmas

Tabellino

Esperia-Viterbo 98-77 (27-24; 26-21; 20-23; 25-9)

Esperia Cagliari: Piras, Manca 11, Cabriolu 7, Ganga, Chessa 2, Villani 18, Frattaroli, Picciau 16, Perez, Fois 11, Garello 27, Sanna 6. Allenatore Manca.

Stella Azzurra Viterbo: Price 6, Ortenzi 10, Cittadini 6, Rogani 3, Baldelli, Taurchini 4, Pebole 19, Meroi 1, Martino 16, Grande 8, Casanova 4. Allenatore Fanciullo.

