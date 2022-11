L'Esperia Cagliari, battuta 88-76 a Palestrina, rinvia ancora l’appuntamento col primo successo in trasferta nella C Gold di basket.

Chiuso il primo quarto avanti 15-19, gli esperini hanno subito il ritorno dei padroni di casa dopo una pausa forzata di qualche minuto per un guasto al tabellone e sono arrivati all’intervallo lungo sotto 49-34. Nel secondo tempo, i granata hanno cercato di colmare il solco scavato in precedenza dai laziali, ma gli sforzi non sono bastati.

Il commento. “Avevamo approcciato molto bene, ma dopo quella sosta forzata abbiamo subito una serie di canestri da tre e commesso troppi falli che ci hanno condizionato anche nelle rotazioni, visto che alcuni avevano già 3/4 personali sul conto. Tuttavia, siamo riusciti a rientrare in partita e a giocarcela fino alla fine”, ha spiegato coach Federico Manca.

C Silver. Dopo la vittoria della Ferrini Delogu Legnami sul Cus Sassari per 76-54, il Sant’Orsola Sassari ha risposto riprendendosi la vetta grazie al netto 108-58 inferto al Calasetta (privo di Barreiro) grazie alle prestazioni super di Pilo (24) e Foddai (26). Ai tabarchini non sono bastati i 19 punti del solito Werlich.

“Abbiamo approcciato bene in attacco e poi alzato il livello in difesa e conquistato così un vantaggio importante. Siamo riusciti a non far rientrare in partita il Calasetta e, aspetto molto importante, abbiamo mandato a referto tutti, giovani compresi”, ha sottolineato il coach dei leoni, Giampaolo Mazzoleni. “Siamo felici di chiudere il girone d’andata in testa, la squadra ha lavorato bene”.

Negli altri incontri, l’Olimpia ha battuto la Sef Torres 75-69 e, nel posticipo della domenica sera, il Buk Uri si è imposto in casa dell’Antonianum 63-73. Giallorossi subito avanti (9-19 al primo), poi la reazione dei quartesi nella seconda frazione (20-17) e quella del Buk nel terzo (15-18), che ha consentito agli ospiti di imporsi nonostante l’equilibrio degli ultimi 10’ (19-19). In doppia, Passa (26) e Ruggeri (11) dell’Antonianum e Musso (11) e Spanu (24) della Torres.

Palestrina-Esperia Olimpia 88-76

(15-19; 49-34; 67-53)

Pall. Palestrina: Rischia 7, Aimaretti Gieco 17, Molinari 22, Mastropietro, Colagrossi 3, Moretti, G. Rossi 10, Mattarelli, F. Rossi 29. Allenatore Cecconi.

Esperia Cagliari: Cabriolu, Floridia 2, Chessa 8, Villani 15, Picciau 20, Locci 2, Perez Da Rold 3, Fois 6, Garello 7, Sanna 13. Allenatore Manca.

