Sono iniziati, lo scorso weekend, i due gironi sardi del torneo di Divisione Regionale 2 di basket.

Sud. Nel big match di giornata spicca la vittoria casalinga di Assemini, che supera il Jolly Dolianova (al quale non bastano i 19 punti firmati da Murgia) per 77-67. Colpo esterno, invece, di Carloforte che batte a domicilio il Condor Monserrato con il punteggio di 55-62. Padroni di casa che comandano fino all’intervallo (38-34 al 20’) per poi subire il sorpasso carlofortino nella ripresa (44-51 al 30’), fino al +7 finale. Ospiti trascinati dai 23 punti firmati da Baghino. Esordio con successo anche per Marrubiu che si impone contro Elmas per 59-50, al termine di 40’ combattuti. Tra i marrubiesi Murtas firma 17 punti. Nette, infine, le vittorie di Primavera Gonnosfanadiga e Poetto. I primi, nell’anticipo del venerdì, superano per 75-56 il Su Planu, mentre il Poetto vince 74-44 contro il San Salvatore Selargius. Nelle fila cagliaritane Farci chiude con 21 punti.

Nord. Vittorie casalinghe per New Basket Ploaghe e Virtus Olbia. I primi bagnano l’esordio imponendosi contro la Pallacanestro Nuoro per 81-70. Le due squadre si alternano nel punteggio nel corso delle frazioni centrali (32-36 al 20’ e 52-48 al 30’), con i padroni di casa che allungano in maniera decisa negli ultimi 10’. Nella New Basket il top scorer è Bellu con 16 punti. Per gli olbiesi, invece, arriva il successo contro il Basket Macomer 2.0, per 64-60. Colpi esterni, invece, per CMB Porto Torres, vittorioso sul parquet del S. Elene per 42-78, e della Innovyou Sennori, contro la Demones Ozieri (59-87). Gli ozieresi devono accontentarsi del miglior marcatore di giornata, Aisoni con 25 punti.

