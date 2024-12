La sala congressi Filippo Canu ospiterà a Porto Torres l’evento formativo sull'autostima nei piccoli atleti e nelle persone che ruotano attorno al mondo del calcio.

La manifestazione in programma domani, sabato 14 dicembre dalle ore 10, è organizzata dall’Asd Porto Torres Calcio in collaborazione con la Federazione italiana gioco calcio e la S.g.s.-Sport ginnastica salute, e con la collaborazione della psicologa Chiara Bertolinis che curerà il corso formativo improntato sull’aspetto psicologico dei piccoli atleti in campo, le emozioni che essi provano nelle diverse sfide.

Nell’agone sportivo le suggestioni assumono un ruolo molto importante non solo per l’atleta ma anche per tutte le persone coinvolte. In particolare quando si richiede una certa prestazione spesso sono le emozioni a decidere il risultato, quindi viverle potrebbe comportare da un lato che l’atleta non sempre riesce a sfruttare il proprio potenziale. L’aspetto positivo, dall’altro lato, è che sono le emozioni che possono avere un influsso stimolante sulla prestazione.

© Riproduzione riservata