Pubblicati, sul sito federale, i calendari dei campionati nazionali di di softball nei quali la Sardegna è rappresentata dalle squadre del Nuoro (A1) e della Supramonte (A2).

Serie A1. La compagine verdazzurra, portacolori del capoluogo barbaricino inserita nel girone B, aprirà la stagione in casa, il prossimo 2 aprile, con il doppio incontro col Bussolengo. Il 10 aprile, invece, le barbaricine saranno di scena a Castelfranco Veneto, sul campo dei Metalco Thunders, e il 16 ospiteranno al “Francesco Sanna” le Rheavendors Caronno. Sullo stesso campo, il 23 aprile, le nuoresi sfideranno il Forlì, appuntamento che precederà la trasferta a Parma del 30. Poi il girone A si fermerà per far spazio all’intergirone, che il 7 maggio vedrà Nuoro impegnato a a Collecchio. Poi il Banco di Sardegna dovrà poi fare i conti con le due formazioni di Bollate: il 14 maggio farà gli onori di casa con l’Mkf, il 21 col New Bollate. A seguire due impegni nella Penisola, uno a Sesto Fiorentino (29 maggio), l’altro a Pianoro (5 giugno). L’Intergirone si chiuderà l’11 giugno con la visita in Sardegna del Saronno e il 18 si ripartirà col girone di ritorno del Gruppo B. Le nuoresi saranno alle prese con la trasferta a Bussolengo, seguita da una lunga sosta che si concluderà il weekend del 6-7 agosto. Si giocherà tutti i fine settimana fino al 3-4 settembre, in cui si concluderà la stagione regolare. Nel 2022, a guidare la squadra sarà il manager venezuelano Wilmer Pino. “El Profe”, già al timone della compagine nuorese nel 2019, quando militava in A2, è tornato nel capoluogo dopo aver trascorso il 2020 in patria e il 2021 a Rimini.

Serie A2. Nel girone A della serie A2, le orgolesi della Supramonte debutteranno a Parma contro il Crocetta nel weekend del 16-17 aprile, poi ospiteranno il Legnano (23-24) e voleranno a Porta Mortara (30 aprile-1 maggio). Nel fine settimana del 7-8 maggio arriverà a Orgosolo la Caserta Academy, in quello successivo le orgolesi saranno di scena a Collecchio (14-15 maggio). Il girone d’andata si chiuderà dopo l’impegno casalingo con l’Avigliana (21-22 maggio) e la visita alla Rescaldina (28-29 maggio). Il girone di ritorno, invece, si prima il 4 giugno e si chiuderà il 24 luglio. Prevista una pausa nell’ultimo weekend di giugno.

