Successi per Tharros e Cagliari nel terzo turno del torneo di Eccellenza femminile dello scorso weekend. Le oristanesi si impongono sul Caprera per 3-0, grazie alle reti di Casula, Farris e Mattana, mentre il Cagliari piega la Torres con un tris firmato da Frongia, Puliga e Pinna. Riposava il Maracalagonis. La Tharros comanda la classifica a punteggio pieno, e anche il Cagliari raggiunge quota sei punti (ma con una partita in più). Il Caprera segue a tre punti, mentre Torres e Maracalagonis sono ferme a zero punti.

Il sogno di Zineb

In casa Caprera non si fanno drammi dopo la battuta d’arresto di sabato a Oristano. Lo fa capire a chiare lettere la difensore centrale neroverde Zineb Ouacif. «La sconfitta con la Tharros ci dà una grossa spinta, è uno stimolo in più per fare meglio. Non ci abbattiamo assolutamente, anzi questo risultato ci sprona a lavorare ancora di più e meglio». Parla da leader la quasi 25enne marocchina di nazionalità, e leccese d’adozione, che proprio in Salento ha cominciato la sua carriera italiana nelle fila della squadra giallorossa con la quale, dall’età di sedici anni, ha disputato otto campionati tra serie B e C, e una stagione in Eccellenza col Crema. L’amore per il pallone è nato da subito per una giovanissima Zineb, che ha iniziato a dare i primi calci all’età di dieci anni per poi esordire in serie D nella squadra del Nassim in Marocco. Il presente è tutto per il suo Caprera. «Sono arrivata a gennaio, la mia è stata una scelta ragionata. Sono venuta qui per un solo obiettivo: voglio la promozione in C. Ho accettato la proposta della società perchè qui voglio vincere, ci sono le condizioni per fare bene. C’è un bell’ambiente, siamo un bel gruppo di ragazze nuove ma che si è inserito bene e lavora con impegno».

Scontro diretto

Le neroverdi sono però costrette ad inseguire e domenica pomeriggio ospiteranno il Cagliari, in uno scontro diretto che potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra allenata da Angelo Cossu. «Noi siamo pronte, poi le partite si devono giocare – continua la calciatrice marocchina – Tutto può succedere da qui alla fine del torneo, ma sono fiduciosa e sicura della scelta che ho fatto arrivando qui a gennaio. Posso dire che non siamo ancora al cento per cento, ma che arriveremo presto al massimo della condizione per giocarci le nostre possibilità di promozione», chiude la Ouacif.

Risultati e classifica

Tharros-Caprera 3-0, Torres-Cagliari 0-3.

Tharros e Cagliari 6 punti, Caprera 3, Torres e Maracalagonis 0.

Prossimo turno

Torres-Maracalagonis (recupero della seconda giornata), Caprera-Cagliari. Il recupero della quarta giornata tra Tharros e Maracalagonis si giocherà il prossimo 1° aprile.

Alessandro Zucca

