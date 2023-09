Ghilarza, Barisardo e Ilvamaddalena a punteggio pieno dopo la seconda giornata. L’Ilvamaddalena di Carlo Cotroneo si è aggiudicata (0-1) il derby tra nobili al “Signora Chiara” di Calangianus. Decisiva la rete di Diego Di Pietro. Successo esterno (1-2) del Ghilarza sul campo del San Teodoro. A segno Orro per gli ospiti, poi un’autorete dei viola e il gol della bandiera dei padroni di casa firmato da Mulas. La matricola Barisardo ha sconfitto (2-1) il Carbonia con marcature di Muggianu e Bitep. In mezzo per i minerari il gol di Fidanza su rigore.

Pareggio (1-1) a Villasimius tra i sarrabesi e la Ferrini Cagliari al termine di una gara equilibrata e combattuta. La squadra di Manunza passa al 14’ con Kassama. Dopo quindici minuti il pareggio dell’esperto Figos. Con lo stesso risultato termina Iglesias-Sant’Elena. Quartesi avanti con Floris, nel finale il pareggio di Fabio Porru. I rossoblù hanno chiuso l’incontro in nove uomini. Vittoria (1-2) del Bosa a Pabillonis contro la Villacidrese grazie alla doppietta di Pinna. Per gli uomini di Mannu in gol Fantasia su rigore.

Prima vittoria della Tharros. A Oristano piegato (3-1) il Li Punti.

Anche il Taloro a punteggio pieno, dopo aver battuto fuori casa l’Ossese per 1-0.

Ha riposato il Tempio.

