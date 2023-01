Programma molto ricco questo sabato di calcio regionale, già a partire dall'Eccellenza. Sono tre gli anticipi nel massimo campionato regionale: la capolista Latte Dolce, ora a +3 sul Budoni, ospita il Lanusei al "Vanni Sanna" alle 15, stesso orario di Villacidrese-Sant'Elena per la seconda metà della classifica. Un'ora più tardi si gioca Ghilarza-San Teodoro. Tante partite anche in Promozione: undici sabato contro le sole dieci di domenica.

La domenica di Eccellenza. Il resto della sesta giornata di ritorno si gioca domenica alle 15. Dopo la sconfitta di ieri col Calangianus il Budoni va a Bonorva per sfidare il Bosa, l'altra partita principale è lo scontro salvezza Monastir-Iglesias. Completano Calangianus-Taloro Gavoi, Ferrini-Tharros, Li Punti-Carbonia e Ossese-Arbus, con turno di riposo per la Nuorese penultima.

Promozione. Nel Girone A la sfida più interessante del weekend: Villasimius-Selargius, la prima a +6 sulle seconde contro la migliore per rendimento dell'ultimo mese con cinque vittorie consecutive. Si gioca sabato alle 15, stesso orario delle due inseguitrici della capolista ossia Castiadas e Guspini che sono ospiti di Orrolese e CUS Cagliari. In anticipo anche La Palma-Asseminese. Nel Girone B alle 15 Tonara-Arborea con gli ospiti che devono rilanciarsi dopo aver perso la vetta, mezz'ora dopo Abbasanta-Terralba Francesco Bellu, il derby ogliastrino Idolo-Tortolì e Siniscola-Bittese. Nel C alle 15 Buddusò-Luogosanto e Lanteri Sassari-Stintino, alle 15.30 Usinese-Macomerese.

Squalifica. Lunghissimo stop per Maurizio Solinas, dirigente dell'Ittiri Sprint (Prima Categoria E) squalificato fino al 30 giugno 2024. Sabato scorso, nella partita contro il Campanedda, faceva l'assistente di parte e al 72' è stato espulso per aver afferrato e provato a trascinare fuori dal campo un avversario a terra. Ha poi messo le mani al collo all'arbitro, spingendolo, e lo ha colpito con la bandierina sul braccio.

