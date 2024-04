La quart'ultima giornata del campionato di Eccellenza è stata particolarmente avara nei confronti delle squadre galluresi. Eccezion fatta per il Calangianus, che è riuscito a raggranellare un punto nel confronto interno contro il Carbonia, le altre, chi in casa chi in trasferta, hanno tutte perso.

Per ritrovare una così magra figura si deve andare a ritroso alla quarta di andata. In quell'occasione la già allora capolista – e oggi aritmeticamente promossa in D dal turno precedente, ovvero l'Ilvamaddalena, riposava, il Calangianus perse in casa, San Teodoro Porto Rotondo e Tempio lo fecero in trasferta. E lo zero fu servito.

Tornando alle gare di ieri, sono stati come detto i giallorossi, impegnati ad evitare la lotteria dei playout, a portare al proprio mulino un punticino. Per due volte in vantaggio, grazie alla doppietta di capitan Del Soldato, nulla hanno però potuto contro la gran sete di risultato da parte dei minerari, fermi nell'obiettivo di arpionare i play out.

Quanto a Ilva, San Teodoro e Tempio, sorprende un po’ la sconfitta dei neo promossi isolani, ma del resto ad avere fame di punti erano i guilcerini, che vincendo si sono reinseriti nel discorso play promozione.

Per obiettivi diversi, ma pur sempre importanti, lo stesso ha fatto un mai domo Bosa, che è uscito vincitore dalla trasferta di un non ancora completamente tranquillo San Teodoro e che ora più agguerrito che mai si prepara per il rush finale.

Per finire il Tempio: che in un colpo solo ha perso partita e posto al sole nei play off. Merito all'Ossese che in 90 minuti si è trasformata da inseguitrice a inseguita. Va da sé che le 3 giornate che mancano al termine saranno ad alta tensione: sono in calendario derby, confronti più o meno diretti e dulcis in fundo sarà in voga più che mai il detto: mors tua vita mea.

