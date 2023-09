Si giocano oggi due anticipi delle gare di ritorno della Coppa Italia di Eccellenza.

In campo alle 17,30 Ilvamaddalena-San Teodoro e alle 18 Calangianus-Tempio. All’andata successo dell'Ilva per 1-0 e del Tempio sul Calangianus per 4-2.

Domani, domenica, sono in programma le altre gare in calendario per questo primo turno: Taloro-Gavoi (ore 18). Alle 17,30 sono in programma Ferrini-Sant'Elena, Bosa-Tharros ( a Bonorva), Li Punti-Ossese, Villasimius-Barisardo e Iglesias-Villacidrese.

