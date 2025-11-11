Calcio regionale
11 novembre 2025 alle 19:13
Eccellenza, semifinali di Coppa Italia: l'Iglesias a Villasimius, il Tempio a UriIl primo posto nella competizione vale la promozione in serie D
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si giocano domani alle 15 le gare di semifinale di andata della Coppa Italia di Eccellenza. In programma Villasimius-Iglesias e Atletico Uri-Tempio. Due gare dal pronostico incertissimo fra quattro grandi squadre che puntano alla conquista della Coppa.
La vincitrice del torneo accederà alla fase nazionale della Coppa col primo posto che vale la promozione in Serie D. A Villasimius e Uri è atteso il pubblico delle grandi occasioni.
© Riproduzione riservata