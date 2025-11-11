Si giocano domani alle 15 le gare di semifinale di andata della Coppa Italia di Eccellenza. In programma Villasimius-Iglesias e  Atletico Uri-Tempio. Due gare dal pronostico incertissimo fra quattro grandi squadre che puntano alla conquista della Coppa.

La vincitrice del torneo accederà alla fase nazionale della Coppa col primo posto che vale la promozione in Serie D. A Villasimius e Uri è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

