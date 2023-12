Sono quattro gli anticipi della sedicesima giornata del campionato di Eccellenza in programma sabato. In scena, alle 15, Ghilarza-Ferrini Cagliari, Ilvamaddalena-San Teodoro e Tharros-Villasimius e, alle 16, Carbonia-Villacidrese.

A La Maddalena si gioca la partita di cartello. La squadra di Carlo Cotroneo, prima della classe, ospita un San Teodoro in gran salute reduce da tre vittorie di fila tutte con quattro reti all’attivo. Dopo le prime quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, i teodorini viaggiano ad una media da primato. Sono attualmente quinti in classifica. Ma la capolista, ancora imbattuta, non regalerà nulla.

Sfida ad alta quota anche quella di Ghilarza dove si affrontano terza e quarta. La Ferrini Cagliari occupa la seconda posizione, a meno sette dall'Ilva. Un punto sotto i cagliaritani la squadra di Giacomo Demartis.

La Villacidrese, fresca del primo successo stagionale, è attesa a Carbonia. In palio punti pesanti in chiave salvezza. A Oristano, si affrontano Tharros e Villasimius, formazioni a caccia di riscatto dopo alcuni risultati negativi.

Domenica, alle 15, le altre gare: Bosa-Ossese, Li Punti-Iglesias, Taloro Gavoi-Calangianus e Tempio-Barisardo.

