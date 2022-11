E’ sempre l’attaccante argentino della Villacidrese, Ryduan Palermo a condurre la classifica dei marcatori di Eccellenza. Domenica è però rimasto a secco nella trasferta di Sassari con il Li Punti, ben marcato dal difensore biancoceleste Serna, tra l’altro suo connazionale. Il gaucho ha finora realizzato undici reti, unico arrivato a doppia cifra.

Non ne ha approfittato Mattia Caddeo del Ghilarza, assente nella casella dei marcatori nel poker rifilato dai giallorossi a Monastir. Resta ad otto marcature assieme a Danilo Ruzzittu che non ha giocato in quanto il San Teodoro ha riposato.

Arriva a quota otto anche il bomber del Sant’Elena, Mauro Ragatzu che, dopo la tripletta contro il Bosa, ha segnato una rete contro la Nuorese, squadra dove ha militato nella scorsa stagione.

La classifica

11 RETI

Ryduan Palermo (5 rig.) (Villacidrese)



8 RETI

Mattia Caddeo ( 2 rig.) (Ghilarza)

Danilo Ruzzittu (3 rig.) (San Teodoro)

Mauro Ragatzu (3 rig.) (Sant'Elena)



6 RETI

Mauricio Villa (2 rig.) (Budoni)

Matteo Atzei (Ghilarza)

Riccardo Arangino (Lanusei 5, Monastir 1)

Kaio Piassi (1 rig.) (Latte Dolce)

Michele Chelo (Ossese)

Alessio Mulas (San Teodoro)

Pierpaolo Falchi (Taloro Gavoi)

Andrea Sanna (2 rig.) (Tharros)



5 RETI

Sebastiano Galloni (Arbus)

Jeffery Imoh (Bosa)

Lorenzo Camba (1 rig.) (Ferrini)

