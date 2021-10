E’ finito senza reti ieri pomeriggio al “Frogheri” l’incontro tra Nuorese e Ghilarza, anticipo della sesta giornata di Eccellenza. Dopo due vittorie di fila, arriva il primo pari per i barbaricini che salgono a quota sette. Per il Ghilarza si è trattato del quinto risultato utile. I giallorossi hanno ora nove punti.

Nel girone A, di Promozione, pareggio tra Villasimius e Atletico Cagliari. “Quando non segni le partite finiscono in parità”, dice con rammarico il tecnico dei sarrabesi, Antonio Prastaro. “Abbiamo fallito troppe occasioni”.

Nel girone B, ieri si sono giocati tre anticipi. Terzo successo su altrettante gare per la Macomerese che ha espugnato il campo del Buddusò con reti di Pinna e Dettori. Primo successo del Fonni che ha vinto a Sadali. Da segnalare la doppietta del capitano Tolu. Vittoria di misura della Paulese contro il Tonara. Decisiva la rete di Cristian Cacciuto.

Nel girone C, i due anticipi sono terminati in parità: Oschirese-Thiesi 2-2 (reti di Budroni e Degortes per l’Oschirese e Solinas e Sanna per neroverdi) e Usinese-Porto Torres 0-0.

Variazioni oggi. In Eccellenza, Ilva-Guspini si gioca alle 15, Sant’Elena-Idolo a Elmas. In Prima, Macomer-San Marco Cabras nel campo “Sertinu” di Macomer.

