Il Monastir giocherà l’andata del secondo turno dei playoff nazionali di Eccellenza in trasferta contro la Vianese, con ritorno in casa. È questo l’esito del sorteggio che si è svolto oggi pomeriggio nella sede della Lega Nazionale Dilettanti a Roma, reso necessario perché al primo turno entrambe le società avevano giocato l’andata fuori casa. Le date sono domenica prossima l’andata in Emilia, domenica 15 il ritorno a Monastir.

La doppia sfida tra Monastir e Vianese assegna un posto in Serie D. Se al termine dei due incontri l’esito del confronto dovesse essere pari (i gol in trasferta non valgono doppio) si giocherebbero i tempi supplementari e gli eventuali rigori. A breve sarà reso noto l’orario delle sfide, così come le informazioni sulla vendita dei biglietti.

Nel primo turno, dopo aver superato 1-0 il Tempio nella finale regionale dell’11 maggio a Macomer, il Monastir ha battuto i laziali della W3 Maccarese con un doppio successo: 0-1 in trasferta e 3-1 avantieri in casa. La Vianese – società di Viano, provincia di Reggio Emilia – ha di contro eliminato i marchigiani del K-Sport Montecchio Gallo anche qui con vittorie sia all’andata (0-1 fuori casa) sia al ritorno (2-1 domenica). Partita, quest’ultima, giocata allo stadio Mirabello ossia dove la Reggiana debuttò in Serie A nel 1993.

(Unioneonline)

