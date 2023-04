Si giocherà domenica 30 aprile alle ore 17, sul campo neutro di Abbasanta, lo spareggio Nuorese-Sant'Elena. La sfida si è resa necessaria perché le due squadre hanno chiuso a pari punti al terzultimo posto la stagione regolare di Eccellenza: chi vince (in caso di parità al 90' tempi supplementari ed eventuali rigori) va ai playout con il Lanusei, chi perde accompagna Arbus e Monastir in Promozione. Per quanto riguarda il turno successivo l'andata dei playout è prevista domenica 7 maggio alle 16 in casa della vincente dello spareggio, mentre il ritorno sarà domenica 14 alla stessa ora al "Lixius". I biancorossoverdi, avendo chiuso quintultimi, saranno salvi anche se il doppio confronto dovesse terminare in parità (non sono previsti né supplementari né la regola del gol doppio in trasferta).

La finale. Lunedì primo maggio si assegna la Coppa Italia di Promozione, fra Arborea e Usinese. La partita è in programma alle ore 16 al Comunale di Pozzomaggiore, anche in questo caso supplementari ed eventuali rigori se al 90' il risultato dovesse essere pari.

Ultimo turno. Si completa nel weekend il campionato di Promozione, in attesa della coda legata ai playout. I quattro anticipi riguardano partite senza più necessità di classifica: domani alle 19 Buddusò-Stintino nel Girone C, dallo stesso raggruppamento sabato alle 17 Porto Torres-Macomerese e alle 18 Usinese-Lanteri Sassari, mentre nel B dopodomani alle 16.30 c'è Abbasanta-Arborea. Da assegnare due vittorie del campionato. Nel Girone A il Villasimius, dopo aver sprecato un larghissimo vantaggio, ora ha un punto di vantaggio sul Castiadas: se batte la Verde Isola in casa è in Eccellenza, altrimenti dovrà guardare il risultato dei biancoverdi di Cristian Dessì impegnati a Elmas col La Palma ultimo e già retrocesso. Nel B il Barisardo può festeggiare nel derby ogliastrino in casa col Tortolì, mentre l'Idolo che insegue a -2 ospita l'Atletico Bono. In entrambi i casi spareggio se si dovesse chiudere a pari punti.

