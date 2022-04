Nella partita di cartello, Ilva vince a Gavoi contro il Taloro grazie ad una rete nel finale di Di Pietro. Ora la squadra maddalenina (deve recuperare una gara) è in testa con l’Ossese che ha battuto il Sant’Elena. Alle loro spalle, ad un solo punto, la Ferrini (come l’Ilva ha una partita in meno) aggancia il Taloro. In coda salutano l’Eccellenza Castiadas ed Asseminese.

A Villa San Pietro l’Ossese ritrova la vittoria (0-2) contro il Sant’Elena. Le reti di Dettori e Zinellu. Basta un tempo alla Ferrini Cagliari per archiviare la pratica Castiadas. La squadra di Pinna sblocca il risultato al 19’ con Lecca. Alla mezz’ora Fabio Argiolas raddoppia firmando la centesima rete con la maglia blucerchiata. Al 40’ e al 42’ i gol di Luca Podda.

Addio sogni di gloria per la Nuorese sconfitta (2-1) al “Caocci” di Olbia dal Porto Rotondo di Simone Marini. Olbiesi avanti nel primo tempo con Mulas. Nella ripresa il raddoppio di Murgia. Accorcia il solito Ragatzu.

Tre punti d’oro in chiave salvezza per il Guspini che si impone (2-3) in rimonta sull’Asseminese, già retrocessa in Promozione. Padroni di casa avanti con Caddeo e Sainas. Poi gli uomini di Piras la ribaltano con Bravo, Festa e Fadda. Ad Arzana, l’Idolo affonda (0-3) sotto i colpi del Ghilarza. A segno Chergia, Caddeo e Mele. Evita la sconfitta nel finale il Li Punti contro il Budoni. Finisce 1-1. Ospiti avanti con Monteiro, poi il pari dell’intramontabile Borrotzu. Termina a reti inviolate Arbus-Bosa. Rinviata, causa covid, Villacidrese-Monastir.

Promozione. Nel girone A si è giocata la 24esima giornata. Festa con vittoria (2-1) per la Monteponi Iglesias contro il Quartu 2000, ora penultimo in classifica. Prezioso successo (1-3) in chiave salvezza per la Fermassenti contro l’Andromeda. La squadra di San Giovanni Suergiu aggancia il Gonnosfanadiga bloccato (1-1) sul campo dell’Atletico Cagliari. Vince (1-0) il Villasimius contro un buon Selargius. A Cagliari, il La Palma batte (2-1) il Cortoghiana e conquista la salvezza. L’Orrolese di Marcialis si è imposta (1-3) contro l’Atleitco Narcao. Chiude Villamassargia-Sigma 1-1.

Girone B. Quattro i recuperi: ieri la Macomerese ha travolto (11-2) il Seulo che è aritmeticamente retrocesso. Oggi, a Tonara, i rossoneri battono (1-0) la Tharros. Vittoria (2-3) del Bonorva col già retrocesso Sadali. Il Fonni ha la meglio (3-1) sul Tortolì.

© Riproduzione riservata