Come nella gara di andata, l’Ilva supera (0-1) l’Iglesias con una rete di testa di Nico Madero in avvio di gara. Tre punti che consentono alla capolista di incrementare il vantaggio sul Tempio, ora più nove, bloccato in casa (1-1) dall’ottimo Villasimius che continua ad insediare la zona playoff.

Pareggia (2-2) anche la Ferrini Cagliari a Barisardo e resta quindi in quarta posizione dietro l’Ossese che ieri aveva battuto il Calangianus.

Cadono in casa Sant’Elena e Villacidrese rispettivamente con Carbonia (1-2) e San Teodoro (1-5). Per loro la situazione si complica. Bella boccata d’ossigeno per i minerari che sorpassano in classifica il Bosa, sconfitto (3-0) a Sassari dal Li Punti.

Ha riposato il Ghilarza.

