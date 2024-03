Serie D ormai ad un passo per l’Ilvamaddalena che affossa (4-0) il Taloro Gavoi nella sestultima giornata del campionato di Eccellenza. I maddalenini hanno 14 punti di vantaggio sul Tempio che ha una gara in meno. La Ferrini, sotto di due reti, raggiunge (2-2) il Carbonia ed aggancia i galletti al secondo posto. Sempre in seconda posizione anche l’Ossese con la vittoria (3-0) contro il Li Punti. Il Villasimius, che ha riposato, resta in zona playoff (ora al quinto posto) grazie alla sconfitta (1-2) casalinga del Ghilarza contro il Bosa. Per i rossolblù di Tore Carboni tre punti d’oro che riaccendono la speranza di salvezza.

Vincono le ultime della classe Villacidrese e Sant’Elena. A San Gavino, i ragazzi di Incani hanno superato (1-0) l’ostica Tharros. Mentre i quartesi si sono imposti (0-1) al “Signora Chiara” di Calangianus.

Il Barisardo travolge (4-0) e sorpassa in classifica l’Iglesias.

