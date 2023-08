Arriva un nuovo rinforzo a centrocampo per il Barisardo in vista della prossima stagione in Eccellenza: è il senegalese Mouhamadou Sakho.

Cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, dopo due stagioni nella loro Primavera, il classe 2000 è stato ceduto in prestito all'Arezzo dove ha militato nel campionato di Serie C. Poi Lanusei in Serie D e ultima esperienza in Eccellenza siciliana con il Palazzolo dove è stato più volte protagonista nel girone di ritorno di quest'anno.

