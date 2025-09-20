Eccellenza, le supersfide Villasimius-Uri e Nuorese-TempioLa Ferrini cerca il riscatto a Calangianus
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si gioca domani la seconda giornata del campionato di Eccellenza.
Grande l'attesa per Villasimius-Atletico Uri, per Nuorese-Tempio, Lanusei-Ilva e Ossese- Iglesias. Tutte gare d'alta classifica fra squadre coistruire con grandi ambizioni di classifica.
Il Villasimius gioca in casa dopo aver vinto domenica scorsa a Gavoi. Affronta l'Uri, retrocesso dalla Serie D che domenica ha perso in casa col Lanusei. Una nuova sconfitta peserebbe e non poco sul morale della squadra di Massimiliano Paba.
In campo sempre domani Buddusò-Sant'Elena, Ossese-Iglesias, Calangianus-Ferrini, Santa Teresa-Tortolì, Lanusei-Ilva Carbonia-Taloro. Col Calangianus e la Ferrini che devono vendicare le sconfitte di sette giorni fa. Ma la grande attenzione è rivolta soprattutto a Nuoro dove arriva il Tempio: due squadre dal passato illustre fatto anche di Serie C2. Atteso il pubblico delle grandi occasioni.