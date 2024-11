Si gioca domani, sabato, in anticipo la decima giornata del campionato di Eccellenza. Le capoliste Budoni e Monastir giocheranno in casa contro Li Punti e il San Teodoro Porto Rotondo. Il pronostico è dalla parte delle due grandi. L'Ossese viaggia a Carbonia che ha voglia di riscatto anche in campionato dopo il successo di mercoledì in Coppa contro il Villasimius.

Il Tempio ospita l'Iglesias, mentre il Calangianus fa visita ad un Ghilarza in apparente difficoltà. I giallorossi sono reduci da tre pesanti sconfitte nelle quali hanno incassato complessivamente quindici reti e sono penultimi in classifica con la peggior difesa (ventisette reti al passivo). La squadra di Simone Marini vuole stare aggrappata alla zona playoff. Il Villasimius ospita il Taloro. mentre la Ferrini Cagliari viaggia a Lanusei per incontrare il Barisardo.

