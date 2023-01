Latte Dolce e Budoni appaiate in testa a 52 punti, poi il vuoto. La classifica di Eccellenza vede ormai solo le due al vertice come protagoniste assolute del campionato: la terza, il Taloro Gavoi, è addirittura a -14. Un distacco che, pur essendo ancora solo a inizio girone di ritorno, mette a fortissimo rischio i playoff: non si disputano se ci sono almeno sette punti fra la seconda e la terza, ora il distacco è il doppio. Tuttavia, potrebbero tornare in gioco se il Budoni dovesse arrivare secondo ed essere promosso in Serie D tramite la fase nazionale della Coppa Italia (sabato alle 15 ad Abbasanta la finale regionale col Carbonia, in diretta su unionesarda.it), perché in questo caso si disputerebbero dalla terza alla sesta.

Gol del portiere. L'episodio principale della domenica di Eccellenza è il gol dalla propria area del portiere del Budoni, Vincenzo Riccio, che ha dato il vantaggio ai galluresi sull'Ossese in una partita poi vinta 1-3 in rimonta. Esordio negativo per Marco Sanna alla guida dei bianconeri, dopo le dimissioni di Giampiero Loriga. Più lineare il 2-0 del Latte Dolce alla Tharros, con la doppietta del centravanti brasiliano Alessandro Celin Padovani. Dietro non vince nessuna: il Taloro Gavoi è sorpreso dal Li Punti ultimo che si impone 3-1, il San Teodoro si fa rimontare due volte dalla Ferrini e aggancia soltanto l'Ossese a -1 dal terzo posto (pur segnando al 1' con una splendida punizione di Danilo Ruzzittu, ora a -1 dal capocannoniere Ryduan Palermo), il Carbonia perde 2-1 a Ghilarza ed è superato dai guilcerini (36 punti contro 34).

Rilancio salvezza. Lo scontro diretto in zona bassa se lo aggiudica il Monastir, con un trionfo. La squadra di Antonio Madau trova un ottimo 3-0 all'Arbus (doppietta del nuovo acquisto Alessio Cannizzaro) e si porta a -2 dai minerari, che occupano il quartultimo posto ossia il primo che vale i playout. Quintultima è l'Iglesias (21 punti, +2 sull'Arbus), che muove la classifica imponendo lo 0-0 alla Villacidrese (stesso risultato di Lanusei-Sant'Elena). Proseguono le difficoltà della Nuorese, travolta 4-1 a Bonorva dal Bosa e ora penultima. Ha riposato il Calangianus, nel prossimo turno Budoni-Calangianus e Carbonia-Monastir rinviate a mercoledì 18 per la finale di Coppa Italia.

© Riproduzione riservata