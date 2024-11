Si rafforza la Nuorese con l'arrivo dell'attaccante Giuseppe Cocco.

Attaccante originario di Oniferi, nato nel 1996 e cresciuto nella Puri e Forti, Cocco si è affacciato sulla scena del calcio dilettantistico conquistando con il San Teodoro la storica promozione in Serie D con un bottino personale di 18 gol.

Ha giocato anche con Tonara, Atletico Bono, Buddusò e Fonni.

Ora, per Cocco, la nuova importante esperienza in una società dal passato prestigioso come la Nuorese che quest'anno sta facendo bene in Eccellenza.

