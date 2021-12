Con due giornate di anticipo la Ferrini si laurea campione d’inverno. E’ terminato in parità il big match tra la capolista e il Taloro Gavoi. Il distacco tra le due formazioni resta di sette punti. L’incontro è terminato 2-2 con i gavoesi che hanno raggiunto il pari nel finale con Falchi su rigore. Sempre Falchi ha risposto al primo vantaggio dei cagliaritani firmato da Camba. L’uno a due è stato realizzato da Murgia.

Finisce senza reti tra Arbus e Ilvamaddalena. I maddalenini vengono raggiunti in terza posizione dal Sant’Elena che ha battuto il Bosa con rete di Pilosu. Passo indietro della Nuorese, battuta in rimonta dall’Idolo. Tuccio ha portato avanti i barbaricini. Per l’Idolo poi doppietta di Bonicelli. Il Budoni ha espugnato il campo della Villacidrese grazie alla rete di Usai. A Olbia, prezioso successo del Porto Rotondo di Simone Marini che ha battuto l’Ossese 2-1. A segno Mulas e Piemonte. In mezzo la rete dei bianconeri con Sini.

Due a due tra Castiadas e Guspini. Sarrabesi per due volte in vantaggio (con Maganuco e Santoro) e sempre raggiunti (Manzo e l’ex Fernandez).

Torna al successo (2-1) l’Asseminese con il Monastir. Per gli uomini di Suella gol di Mattea e Manca. Anche Li Punti vittorioso dopo tanto tempo. I sassaresi fermano (2-1) il Ghilarza. Reti di Moro e Tenerelli per i padroni di casa e Caddeo su rigore per gli ospiti.

In Promozione, la Monteponi si aggiudica (2-1) il recupero con la Sigma e si porta a più sette dal Villasimius. Il La Palma vince (2-1) il derby col Selargius. Il Cortoghiana espugna (0-3) il campo della Fermassenti. Successo esterno (0-2) per il Gonnosfanadiga sul campo del fanalino di coda Atletico Narcao. Il Villamassargia si è imposto (1-2) sul campo dell’Atletico Cagliari.

