Si gioca sabato alle 16 la gara di andata del playoff di Eccellenza Ossese-Tempio. La gara sarà diretta da Vincenzo Melis di Ozieri, con assistenti Giacomo Sanna e Alessandro Anedda di Cagliari.

In palio la finalissima contro il Monastir (seconda di campionato, dietro il promosso Budoni), in programma il 4 maggio in gara secca e campo neutro. Il 27 aprile si giocherà la gara di ritorno Tempio-Ossese.

Se al termine della doppia sfida i tempi regolamentari terminassero in parità si disputeranno i supplementari. Persistendo l’equilibrio passerà il turno il Tempio in virtù del miglior piazzamento nella sessione regolare.

