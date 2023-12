Nuovo acquisto in casa Ilvamaddalena capolista del campionato di Eccellenza.

Alla corte dell'allenatore Carlo Cotroneo è arrivato Carlo Giuseppe Vega, classe 2003, un esterno a tutta fascia, ancora “under”, che proviene dal Nettuno, Eccellenza laziale. In questa stagione Vega ha messo assieme tredici presenze e un gol.

In passato ha giocato in diverse squadre siciliane e ha avuto un’esperienza in Sardegna, col Li Punti.

