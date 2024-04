I miracoli li fanno Ossese e Villasimius che vincono in trasferta sui campi del Sant'Elena e della neo promossa in D, Ilvamaddalena. Le due squadre ora sono al secondo e al terzo posto consolidando la loro posizione in chiave playoff.

Un campionato straordinario quello del Villasimius che oggi ha piegato la capolista per 2-0 con gol di Camba e Manca. La Ferrini ha vinto per 5-0 a Bosa, il Carbonia per 2-1 sul San Teodoro.

Vittoria del Ghilarza per 2-1 a Gavoi contro il Taloro, della Tharros sul Barisardo (2-0), del Li Punti sulla Villacidrese (4-0). Drammatica si è fatta la posizione di Villacidrese e Sant'Elena.

