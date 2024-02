Nel campionato di Eccellenza il mezzo falso sul campo del Barisardo non ha consentito alla capolista Ilvamaddalena di mantenere nove punti di vantaggio sul Tempio.

La squadra di Carlo Cotroneo, dopo la quinta giornata di ritorno, ha un vantaggio di sette punti sui galletti che, domenica scorsa, hanno vinto di prepotenza a Sassari contro il Li Punti.

Se i biancoblù sono stati bravi ad approfittare della frenata dell’Ilva, non è stato così per la Ferrini Cagliari che, classifica alla mano, ha gli stessi punti del Tempio ma con una partita in più.

Gli uomini di Sebastiano Pinna hanno perso sul campo dell’Ossese, attualmente quarta in classifica ad un solo punto dalle prime inseguitrici dell'Ilva. I cagliaritani, dopo la vittoria col Calangianus, nelle ultime due sfide hanno raccolto un solo punto. Domenica prossima sconteranno il turno di riposo che potrà essere utile per ricaricare le energie.

Ghilarza e Villasimius si tengono strette rispettivamente quinta e sesta posizione. I giallorossi di Giacomo Demartis si sono imposti sul campo della Villacidrese, mentre Camba e compagni hanno vinto in trasferta contro il Sant’Elena. La classifica per Sant’Elena e Villacidrese si fa sempre più complicata col passare delle giornate. Momento difficile anche per Carbonia e Bosa con la vittoria della Tharros che ha alzato la quota salvezza. Oltre agli oristanesi pure il Calangianus ha centrato tre punti d’oro con il successo netto sul San Teodoro.

Nel campionato di Promozione, girone A, il Monastir comincia a sentire il profumo dell’Eccellenza. Grazie alla vittoria nello scontro diretto col Castiadas, la compagine di Marcello Angheleddu ha incrementato a nove il vantaggio sui sarrabesi. In terza posizione c’è solo il Cus Cagliari che ha staccato il Terralba, sconfitto dall’Idolo. Cogliendo l'intera posta gli arzanesi sono balzati in quarta posizione scavalcando anche il Pirri che non è andato oltre il pareggio nel match casalingo contro l’Orrolese. Nella parti basse situazione sempre più compromessa per Gonnosfanadiga e Verde Isola.

Più combattuta la lotta nelle prime posizioni nel girone B. La Nuorese di Antonio Prastaro ha ritrovato la vittoria e mantiene due punti di vantaggio su un agguerrito Alghero. A tre lunghezze l’Usinese. E’ in corsa anche la Macomerese che dalla vetta ha un ritardo di cinque punti. Bagarre anche in coda con le ultime otto squadre racchiuse in soli cinque punti.

© Riproduzione riservata