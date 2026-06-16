La rivoluzione può attendere: per ripartire con nuove ambizioni nel prossimo campionato di Eccellenza, il Santa Teresa ha deciso di affidarsi al gruppo che ha salvato la categoria.

Confermato con largo anticipo Fabio Levacovich alla guida tecnica della prima squadra, la società ha prolungato i contratti di buona parte dei giocatori. Si tratta del portiere Guillermo Pedelacq, dei difensori Davi Braga, Nicolò Gavagni, Mattia Minnelli, Cesare Secci e Gaye Traore e dei centrocampisti Diego Canu, Luiz Felipe Del Vecchio, Julio Generoso e Geronimo Zupel. Confermati nel reparto più avanzato Riccardo Alluttu, Daniele Arbus, Djedje, Leeroy Laurent, Simone Saiu e Ziani, ma il direttore sportivo dei galluresi Tommasino Muntoni è al lavoro per trattenere anche Lucas Siamparelli.

Ai saluti, invece, Nico Carlander, Kaspars Svārups, Owen, Aylal e Moussa, mentre i primi nuovi acquisti si registrano in difesa e a centrocampo, e sono acquisti di peso: Muntoni è riuscito infatti ad accordarsi con Paolo Arca, reduce dalla vittoria del campionato con la maglia dell’Ossese, e con Marco Aiana, in arrivo dal Tortolì.

Nel mirino del diesse del Santa Teresa ci sono adesso altri due giocatori. «Se riesco a concludere la trattativa con le due punte che ci servono, giocatori davvero forti, possiamo ambire a conquistare i playoff», svela Muntoni. «Veniamo da una stagione difficile, che si è conclusa nel migliore dei modi, tuttavia - sottolinea il dirigente gallurese – vorremmo evitare di passare un alto inverno complicato come quello dello scorso anno».

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