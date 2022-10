Un sabato di calcio regionale, col campionato di Eccellenza in vetrina. La decima giornata del torneo, che per domani propone otto anticipi, dovrà soprattutto dire se il Budoni, ex capolista, con sette vittorie consecutive e delle ultime due sconfitte, ha superato o no la crisi che può diventare pericolosa visto che la nuova capolista Latte Dolce sta anche allungando.

Il Budoni, allenato da Raffaele Cerbone, ospita l'Arbus. Un avversario difficile che la squadra gallurese deve comunque battere per dimostrare che le ultime sconfitte vanno viste solo come un momento di stanca.

Il Latte Dolce ospita il Taloro che domenica ha piegato proprio il Budoni, dando una dimostrazione di forza. I sassaresi allenati da Mauro Giorico giocano bene e soprattutto vincono: ora vantano due punti di vantaggio sul Budoni dopo aver inseguito e superato l'ex capolista.

Incontro da seguire Monastir-Ferrini e quello fra Bosa e San Teodoro. Il Sant'Elena cerca punti a Calangianus. Il Lanusei sarà ospite del Li Punti, la Villacidrese del Ghilarza e l'Iglesias della Nuorese. Altra sfida importante è quella fra Ossese e Tharros. Su tutti i campi domani si giocherà alle 16 ad eccezione della partita di Ghilarza in programma alle 17.

