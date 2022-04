Pokerissimo del Budoni sul campo dell’Asseminese, ultima il classifica. Pari tra Villacidrese e Ghilarza. E’ quanto accaduto negli anticipi della 29esima giornata del campionato di Eccellenza.

Eccellenza. Netta vittoria del Budoni a segno con Monteiro, Villa (doppietta), Maione e Marin. La rete della bandiera dei campidanesi è di Sanna su rigore sul risultato di 0-3. Il Ghilarza avanti di due reti viene raggiunto dalla Villacidrese. Giallorossi avanti con Rancez e Orro. Accorcia il solito Angheleddu e poi Zedda firma il pari definitivo.

Promozione. Nel girone C di Promozione, clamorosa sconfitta (2-3) interna per l’Usinese contro lo Stintino. I rossoblù rischiano di perdere il treno per il salto di categoria.

