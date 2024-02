Si è completata oggi la 22esima giornata del campionato di Eccellenza. Il Barisardo blocca (1-1) la capolista Ilvamaddalena. Ospiti avanti con Tapparello, il pari degli ogliastini di Oli Oro.

Il Tempio si impone (3-4) a Sassari contro il Li Punti e aggancia in seconda posizione la Ferrini Cagliari. Per i galletti a segno Virdis, Donati, Bulla (doppietta) e Igene; per la squadra di Salis, Lemiechevsky, Pucinelli su rigore e Tugulu.

La Ferrini è caduta (1-0) sul campo dell’Ossese. Decisivo il gol di Llanos. I bianconeri sono ora quarti ad un punto da Ferrini e Tempio.

Esordio amaro per il nuovo tecnico del Sant’Elena, Maurizio Rinino. Al campo di Viale Marconi a Cagliari, i quartesi sono stati battuti (0-2) dal Villasimius. Reti di Mauro e Camba.

Continua ad avanzare in classifica l’Iglesias che vince (3-2) in rimonta contro il Bosa. Minerari avanti con Capellino. Il Bosa ribalta con Martins su rigore e Pinna sempre su rigore. Poi il controsorpasso dei rossoblù grazie alle marcature di Bringas su rigore e Illario.

Ha riposato il Taloro Gavoi.

Ieri si sono giocate Calangianus-San Teodoro 3-0, Villacidrese-Ghilarza 1-2 e Tharros-Carbonia 1-0.

