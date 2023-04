Riprendono le sfide del campionato di Eccellenza femminile. Dopo la sosta per il Torneo delle Regioni, il programma della seconda giornata di ritorno mette di fronte nell’anticipo di oggi la Tharros e il Cagliari, mentre nel posticipo di lunedì il Maracalagonis riceve la Torres.

Corsa a tre

Turno di riposo per il Caprera, che potrebbe favorire l’allungo della capolista Tharros. La squadra neroverde è reduce dall’avvicendamento in panchina: Nino Catuogno ha sostituito due settimane fa il dimissionario Angelo Cossu. Le oristanesi imbattute e a punteggio pieno, comandano il girone unico con tre punti di vantaggio sulle due inseguitrici, Caprera e Cagliari, in virtù di una graduatoria che vede la Torres, senza diritto di classifica (ovvero i relativi risultati acquisiti non avranno alcun valore ai fini della classifica finale). La corsa alla promozione si riduce quindi alle tre squadre di vertice, con il Maracalagonis ancora al palo, ormai fuori dai giochi, a quattro turni dal termine del campionato. Il prossimo 7 maggio è in programma lo scontro diretto tra Caprera e Tharros, sfida decisiva in chiave promozione.

A testa alta

In serie C il Su Planu recupera il prossimo 3 maggio la gara con il Pontedera, posticipata per consentire lo svolgimento del Torneo delle Regioni. Le cagliaritane restano sempre ultime a nove punti dai playout e domani saranno impegnate in casa contro il Pinerolo, terza forza del girone A. Intanto, la Rappresentativa sarda è uscita (ai gironi) a testa alta dal Torneo delle Regioni. La squadra del selezionatore Giuseppe Panarello, nelle tre sfide del girone A, ha conquistato quattro punti, frutto del successo sulla Campania (1-0), del pareggio con la Toscana (1-1) e della sconfitta all’esordio contro la Liguria (2-0) che si è rivelata decisiva per l’esclusione delle sarde dalle fasi finali. Liguria e Sardegna hanno chiuso infatti a pari punti, ma le liguri, forti del successo nello scontro diretto, hanno superato il turno. Il trofeo è stato conquistato dalla Lombardia, che nella finale di giovedì ha sconfitto l’Emilia Romagna per 2-0.

Alessandro Zucca

© Riproduzione riservata