Continua la corsa della Tharros verso la promozione. Le oristanesi guidano la classifica con sei punti di margine sulle inseguitrici (Caprera e Cagliari), grazie al successo nell’anticipo della seconda giornata di ritorno, per 13-0 sulle rossoblù cagliaritane. Mattana e Dessì, con una tripletta a testa, sono state le grandi protagoniste, assieme alla capitano Casula e alla Scalas (doppietta per entrambe). Hanno timbrato il cartellino anche Lai, Peddes e Angioni. Termina con una goleada anche la sfida tra Maracalagonis e Torres: le sassaresi piegano le ragazze biancoblù per 12-0, e conquistano la seconda vittoria stagionale. In evidenza Zingo (tripletta), Testoni e Ragnedda, con una doppietta ciascuna, in una gara non determinante ai fini della classifica. Riposava il Caprera, che domenica pomeriggio affronta la capolista in un match decisivo in chiave promozione. Alla Tharros basta infatti un pareggio per festeggiare con due turni d’anticipo la vittoria del torneo e il salto di categoria. Sarà l’unica sfida del weekend.

Prima volta Su Planu

In serie C il Su Planu coglie la prima vittoria. Nel recupero della venticinquesima giornata giocato mercoledì, una rete di Laura consente alle ragazze di Panarello di espugnare il campo del Pontedera e di riscattare l’ultima sconfitta interna con il Pinerolo (0-7) di una settimana fa. Domenica il Su Planu farà visita alla Pro Sesto per il ventisettesimo turno del girone A, che vede le biancoblù ancora ultime con quattro punti.

Alessandro Zucca

