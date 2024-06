Dopo aver sfiorato la Serie D, l'Ossese e il tecnico Mario Fadda sono ai saluti. «Di comune intesa le parti», si legge nel comunicato della dirigenza bianconera, «hanno concordato la risoluzione del loro rapporto, al termine dell’attuale stagione sportiva».

A tal riguardo, «il presidente Carlo Mentasti ringrazia a titolo personale Mario Fadda, per la sua disponibilità, passione e competenza, mostrata in questa stagione sportiva, interamente da incorniciare, per i prestigiosi traguardi ottenuti, e gli augura una felice e prosperosa prosecuzione nella sua carriera sportiva».

L'Ossese ha chiuso la sessione regolare in seconda posizione raggiungendo i playoff nazionali. È stata eliminata, pur non perdendo (0-0 e 1-1), nel doppio confronto col Terni, che ha segnato una rete in più in trasferta.

